◆自動車レース▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第１日（２３日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）第５戦の公式予選が鈴鹿サーキットで行われ、ＧＴ３００クラスはＲ＆Ｄ（スバルＢＲＺ）がポールポジションを獲得した。＊＊＊Ｒ＆Ｄは井口卓人がＱ１をトップ通過した勢いそのままに、山内英輝がＱ２も制した。両レースでトップを記録する“完勝”で、２４日に行われる