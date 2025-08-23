◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節柏４―２浦和（２２日・三協Ｆ柏）【浦和担当・金川誉】浦和に関わる全員にとって、重い敗戦だった。試合終了から約２０分後。監督会見に現れたスコルジャ監督は、落胆を隠しきれなかった。「後半は４失点してしまい、良くないものになりました。ゲームマネジメントをしたかったのですが、ピッチ上でそれができませんでした」。つとめて冷静に振り返っていたが、その後の質疑応答。いつもは丁寧