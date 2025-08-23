新モデルで軌道修正が求められたキンバー1924年の英国ロンドン・モーターショーで、モーリス・モーターズは4シーターの新型車、オケージョナル・フォーを発表。これを受け、後にMGとして統合するモーリス・ガレージズは、対抗策の検討が求められた。【画像】軌道修正が導くMG像オールドNo.1とスーパースポーツ・サロネット同時代のクラシックたち全119枚そのモーリス・モーターズは、1919年にウィリアム・モーリス氏が率いた