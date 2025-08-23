イタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが、パリ・サンジェルマン（PSG）のサポーターに別れを告げた。22日、フランスメディア『RMC』が伝えた。2021年夏にミランからPSGに加入したドンナルンマは、昨季にクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。しかし、残り1年で満了を迎える契約の延長交渉が難航すると、PSGはフランス人GK史上最高額を費やしてフランス代表GKリュカ・シュヴァリエをリールから獲得。ル