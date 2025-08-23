北朝鮮の国営メディアが公開した軍事パレードの様子＝２０１７年/KCNA/KNS/AFP/Getty Images/File（ＣＮＮ）予兆はかなり前から明らかだった。韓国の出生率は過去１０年間のほとんどで低下しており、アジア地域での脅威が増し、世界各地で紛争がくすぶるなか、韓国軍にとっての問題となっている。新たな報告書によれば、過去６年間で韓国軍の兵力は２０％減少している。その主な原因は若い兵士の減少で、世界で最も急速に高齢化が