8月23日、札幌競馬場で行われた11R・オールスターJ第2戦（3歳上3勝クラス・芝2000m）は、T.ハマーハンセン騎乗の9番人気、パトリックハンサム（牡6・美浦・柄崎将寿）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のスピードリッチ（牡4・栗東・藤岡健一）、3着にクレバーテースト（せん6・栗東・佐藤悠太）が入った。勝ちタイムは2:02.1（良）。2番人気で北村友一騎乗、ルカランフィースト（牡4・美浦・鹿戸雄一）は、5着敗退。【WASJ