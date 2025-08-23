·§ËÜ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï22Æü¡¢°¤ÁÉ»ÔÄ¹¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë°¤ÁÉ¥°¥êー¥ó¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ø100Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·§ËÜ¥È¥è¥¿¤Ç¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ò1Âæ¤ÎÈÎÇä¤¹¤ë¤´¤È¤Ë1000±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áð¸¶ÊÝÁ´³èÆ°¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ïº£²ó¤Ç12²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£