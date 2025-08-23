関東甲信地方は、明日24日(日)の午後は大気の状態が不安定になるでしょう。内陸部を中心に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所がありそうです。25日(月)も関東北部を中心に天気の急変に注意が必要です。明日24日午後はゲリラ雷雨に注意明日24日(日)は関東甲信地方では天気の急な変化に注意が必要です。高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気や日中の気温の上昇の影響で、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。発雷確率