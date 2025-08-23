Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Îº£Â¼æÆ¸ã»á¡Ê41¡Ë¤È¿äÍýºî²È¤ÎÌ«¤«¤Ê¤¨»á¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£Â¼»á¤¬ºòÇ¯5·î¤ËÅìµþ¡¦¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥·¥§¥¢·¿½ñÅ¹¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ë¡×¤ÎÃª¼ç¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢50¿Í¤ÎÃª¼ç¤òÁ°¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£2¿Í¤Ë¤Ï±ï¤¬¤¢¤ë¡£2022Ç¯¤«¤éº£Â¼»á¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤Ç¡Ö¿Í¤è¡¢²Ö¤è¡¢¡×¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï1Ç¯´Ö¤À¤¬º£Â¼»á¤ÏÌó1Ç¯È¾¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÄ¹´üÏ¢ºÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬Ì«»á¡£