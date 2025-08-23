◆第107回全国高校野球選手権・決勝日大三1―3沖縄尚学（23日、甲子園）沖縄尚学の一投、一打に超満員のスタンドがどよめいた。8回2死から登板したエース末吉良丞（2年）が四球と自らの失策で1死一、三塁のピンチを招く。それでも、最後は併殺を完成させゲームセット。甲子園をつんざくような大歓声が湧き起こり、スタンドに響き渡った。比嘉公也監督は胴上げ投手となった末吉を中心に集まって喜ぶ選手の姿を見ながら「うれ