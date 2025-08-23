¥³¥áÉÔÂ­¤È²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¸©Æâ¤ÎJA¥°¥ëー¥×¤¬22Æü»³·Á¸©»³·Á»Ô¤Ç½¸²ñ¤ò³«¤­¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê°ÂÄê¤Ë¤à¤±¤Æ¹ñ¤¬ÂÐºö¤ò¤È¤ë¤è¤¦¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷5¿Í¤Ë¡ÖÍ×ÀÁ¡×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÎJA¥°¥ëー¥×¤ÏËèÇ¯À¸»º¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤äÄó°Æ¤ò¹ñÀ¯¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ä¸©ÃÎ»ö¤é¤ò¾·¤­Ä¾ÀÜ¡ÖÍ×ÀÁ¡×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Æü¤Ë»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎJA¥°¥ëー¥×¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½600¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©ÇÀ