世の中が幸せそうに見える。「妻の無視」によるダメージは大きくて妻が3日も口をきいてくれない。ケンカした覚えはないのになぜ!?／妻が口をきいてくれません（1）妻、娘、息子の4人家族として、ごく平和に暮らしていると思っていた夫。しかし、ある日を境に妻は一切口をきかなくなってしまいます。ケンカをした覚えのない夫は「なんで口をきいてくれなくなったんだろう？ 」と困惑するばかり。とりあえず謝ってみても妻の態度はか