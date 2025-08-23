¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£·Àá²£ÉÍ£Æ£Í¡½Ä®ÅÄ¡Ê£²£³Æü¡¦Æü»º¥¹¡Ë£±£¸°Ì¤Î²£ÉÍ£Æ£Í¤¬¡¢£¸Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀä¹¥Ä´¤ÎÄ®ÅÄ¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á°Àá¤ÎÀ¶¿åÀï¤Ï£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¡£Ä¾¶á£µ»î¹ç¤Ç£³¾¡£±Ê¬¤±£±ÇÔ¤È¤·¡¢»ÄÎ±·÷Æâ¤Î£±£·°Ì¾ÅÆî¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£±º¹¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÅÆî¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢£´·î£¹Æü¤ÎÀîºêÀï¡Ê£³¢¤£³¡Ë°ÊÍè¤Î£Ê£²¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë°ìÀï¡£¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤­¤¿£Æ£×¥ä¥ó¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤­¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¥Á¡¼