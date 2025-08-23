◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）巨人の阿部慎之助監督が「３番・右翼」で出場した中山礼都内野手の守備を絶賛した。１点リードの６回無死一塁。桑原が右中間へ二塁打を放つと、右翼の中山がすかさず捕球。そのまま吉川に送球すると、本塁へ送球し甲斐が走者にタッチした。球審はアウトと判定するも、ＤｅＮＡの三浦監督はリクエストを要求。蝦名の右手が甲斐のタッチをかいくぐったかと思