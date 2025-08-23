秘境酷道「352」やっと全線開通新潟県魚沼地域振興局は2025年8月19日、一部通行止めが続いていた国道352号について、9月下旬に交通解放する予定だと発表しました。【狭い！けどスゴイ！】これが開通する「枝折峠」区間です（地図／写真）国道352号は尾瀬に近い福島県桧枝岐村から新潟県魚沼市へ抜けていく国道で、日本有数の秘境をゆく“酷道”として知られます。豪雪地帯のため1年の半分以上、冬季閉鎖となる区間もあります。