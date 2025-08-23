スペイン１部バルセロナのイングランド代表ＦＷマーカス・ラシュフォードは、ハンジ・フリック監督の基準に達していないと、スペインメディア「エル・ナシオナル」が報じた。ラシュフォードは、保有元であるイングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドから買取りオプション付きのレンタル移籍で今夏加入。７月にはＪ１神戸との親善試合でもプレーするなど、大物選手の動向が話題になっている。そんな中、同