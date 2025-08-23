◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ＤｅＮＡ（２３日・東京ドーム）巨人の阿部慎之助監督が、５回１/３を３安打無失点で５月２１日の阪神戦（甲子園）以来約３か月ぶりの白星を挙げた井上温大投手を辛口評価した。井上は４回先頭の桑原に左中間へ二塁打を打たれ、その後２死三塁とピンチを招いたが戸柱を空振り三振で抑えて冷静にピンチを切り抜けた。６回も先頭の蝦名に四球を与えて、続く桑原に二塁打を打たれるも味方の中