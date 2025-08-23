【中継】チーム藤井VSチーム天彦 注目の決勝戦（生中継中）将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」決勝戦、チーム藤井 対 チーム天彦が8月23日、東京・将棋会館内の特設スタジオで対局を開始した。今年の最速・最強チームはどちらのチームとなるのか。第1局は、チーム藤井の斎藤慎太郎八段（32）VSチーム天彦の増田康宏八段（27）の好カードに決定。幸先の良い先勝を飾るのはどちらか、本局の模様に大注目が集まっている