チェルシーのエンツォ・マレスカ監督がアクシデントで先発を外れたMFコール・パーマーについて語った。イギリス『BBC』が伝えている。パーマーは22日に敵地で行われたプレミアリーグ第2節のウエスト・ハム戦(○5-1)でスタメンに名を連ねていたが、ウォーミングアップの段階で出場を断念。今夏にパルメイラスから加入した18歳FWエステバンが代わって先発起用され、1アシストで今季初白星に貢献した。マレスカ監督によると、パ