「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）沖縄尚学が日大三を撃破し、初優勝を飾った。沖縄勢としての夏制覇は２０１０年に春夏連覇を達成した興南以来、２度目となった。外野スタンドには、沖縄出身の自民党・今井絵理子参院議員の姿が。水色を基調とした華やかなかりゆしウェア姿で、難聴を公表している１人息子でプロレスラーの今井礼夢（２０）と一緒に声援を送った。自身のインスタ