２３日の新潟１２Ｒ（芝１６００メートル）で２番人気のギフテッド（牝３歳、美浦・武井）に騎乗した今村聖奈騎手（２１）＝栗東・寺島＝が１着同着となり、今年のＪＲＡ１５勝目、同通算９７勝目を挙げた。一日２勝は今年初で、一昨年の２３年７月３０日の新潟競馬（ホルトバージ、ミレヴィーナス）以来、約２年１カ月ぶりとなった。ゴール前はかなりの接戦。一度は悔しそうな表情を浮かべて２着の枠場引き揚げてきたものの、