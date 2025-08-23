23Æü¸á¸å5»þ33Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡Åç¸©¡¢°ñ¾ë¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÊ¡Åç¸©ÃæÄÌ¤ê¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½120km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï3.7¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÅÄÂ¼»Ô¡¢¤¤¤ï¤­»Ô¡¢Ê¡Åç¹­ÌîÄ®¡¢ÀîÆâÂ¼¡¢Âç·§Ä®¡¢¤½¤ì¤ËÏ²¹¾Ä®¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¿å¸Í»Ô¡¢ÆüÎ©»Ô¡¢¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¡¢³Þ´Ö»Ô