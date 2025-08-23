お笑いコンビ「海原はるか・かなた」が23日、大阪市内で芸歴55周年記念公演「海原はるか・かなたはるかなEXPO55」（心斎橋角座）を開催した。海原はるか（77）は「この年齢で相方と舞台を踏めるのは。楽しいから気合いも入った」と満足げ。チケット完売の満席に、海原かなた（77）は「初日が終わって、ちょっとホッとしました」と胸をなで下ろした。初日は「漫才で振り返るはるか・かなたの55周年と未来」。横山ひろし・春け