ボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が２３日、地元の千葉県松戸市で自身が主催するイベント「天心祭」を開催した。屋台やカラオケ、ＤＪ、盆踊りなども行われる本格仕様の祭りで、盟友であるお笑い芸人「霜降り明星」粗品（３２）とトークショーを開催。「オールザッツ漫才」フットカットバトル最年少王者の粗品との軽妙なやり取りの中で、４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥