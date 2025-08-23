Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦»³·Á¸©Â¼»³»ÔÄ¹Áªµó¤¬¤¢¤¹¡Ê24Æü¡Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í4´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦°Ê³°¤Ë½ÐÇÏ¤ÎÆ°¤­¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÅêÉ¼¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼»³»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¿¦¤Ç4´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹»ÖÉÛÎ´É×¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤Ç¤¹¡£Â¼»³»Ô¤Ï¡¢8·î1Æü»þÅÀ¤Î¿Í¸ý¤¬2Ëü991¿Í¤Ç¡¢10Ç¯Á°¤è¤ê4600¿Í¤¢¤Þ¤ê¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£»ÖÉÛ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÆ»¤Î±Ø¤ÎÀ°È÷¤ò´Þ¤á¤¿Â¼»³±ØÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤Î³«