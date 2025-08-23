元HKT48でタレントの田中美久（23）が、22日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。過去に友人に骨格診断でマウントを取られたことを明かした。田中は「若い世代では骨格診断っていうのがあって、ストレートだったり、ウェーブだったり骨格の診断があって」と語った。番組の中で骨格診断は、ストレート、ウェーブ、ナチュラルの3つのスタイルに分類され、自分に合った服が見つかるというものと紹介