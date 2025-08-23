脚本家の宮藤官九郎（55）が23日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショー」（土曜午前1時）に出演。ラジオ番組に投稿していることを明かした。宮藤は気分転換について聞かれると「もう5年ぐらい前になるんですけど。（大河ドラマ）『いだてん』を書いた時から始めてるんですけど、ランニングをしてます」と語った。走りながらラジオを聞くのが好きで「好きな番組を聞きながら走るじゃないですか。ニヤニヤニヤニヤし