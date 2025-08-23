8月23日、鹿児島で「令和7年度全国中学校体育大会 第55回全国中学校バスケットボール大会」女子決勝トーナメントが開幕。高石市立高南中学校（大阪府）が札幌市立東月寒中学校（北海道）を破り、準々決勝に駒を進めた。 前半は互角の戦いが繰り広げられ、29－25と高南の4点リードでハーフタイムに突入。後半でも点を取り合う展開が続いたが、要所で先発の衣斐小春や山田千喜がスコアを奪い、