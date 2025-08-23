Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¤ÇºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤¬¤Þ¤«¤ì¡¢17¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ7¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£40Âå¤ÎÃË¤¬½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨7³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Õ¥í¥¢¤ÇºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤¬¤Þ¤«¤ì¡¢17¿Í¤¬ÌÜ¤äÉ¡¤ËÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ7¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï40Âå¤ÎÃË¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢ÄÌÏ©¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³