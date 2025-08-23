¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡¦ÀÖÀ±¡½DeNA¡¦ÃÝÅÄ¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¡½ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¹­Åç¡¦¾ï¹­¡½ÃæÆü¡¦¶â´Ý¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ë¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®Åç¡½À¾Éð¡¦¶ùÅÄ¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë