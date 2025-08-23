½÷Í¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö°Ë¸¶Ï»²Ö¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡×¡ÊMBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾åÇòÀÐË¨²»¤«¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¡Ø¥Ê¥¤¥ÄŽ¥¥Æ¥¤¥ë¡¼µ³»ÎÊª¸ì¡¼¡ÙARENA LIVE¡×¤ò¡Ö¤¼¤Ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬ÀèÆü¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¡Ø¥Ê¥¤¥ÄŽ¥¥Æ¥¤¥ë¡¼µ³»ÎÊª¸ì¡¼¡ÙARENA LIVE¡×¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡Ê¾åÇòÀÐ¡ËË¨²»¤Á¤ã¤ó¤ÈÏ¢Íí¼è¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢Í­ÌÀ¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡¢Ë¨²»¤Á