¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î23Æü¡ÛÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡Ö½è½ë¡×¤Ï½ë¤µ¤¬ÏÂ¤é¤°»þ´ü¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÅìËÌ¤äÀ¾ËÌÃÏ°è¤Ç¤Ï±«µ¨¤¬½ª¤ï¤ê¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤ë°ìÊý¡¢»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤Æü¤â¤¢¤ë¡£ÆîÉô¤Ç¤Ï½ë¤µ¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¡£½è½ë¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¸µÀá¡×¡ÊµìÎñ7·î15Æü¡¢º£Ç¯¤Ï9·î6Æü¡Ë¤ò½Ë¤¤¡¢ÅôäÆÎ®¤·¤ò¤¹¤ë¡£¥Ï¥¹¤Î²Ö¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿ÂæºÂ¤Î¾å¤Ë¤í¤¦¤½¤¯¤òºÜ¤»¡¢¿å¤ËÉâ¤«¤Ù¤ÆÎ®¤·¡¢¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤Ö¡£½è½ë¤ÏÇÀºîÊª¤Î¼ý³Ï´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÇÀ²È¤Î¿Í¡¹¤Ï½çÄ´¤ÊÅ·¸õ¤È¸Þ¹ò