女優のミリー・ボビー・ブラウン（２１）とジェイク・ボンジョヴィ（２３）が、夫妻にとって第１子となる女児を養子に迎えたことを、ソーシャルメディアを通じて発表した。 【写真】ジェイクの父は世界的ロックバンドのボーカルもちろん日本でも大人気 昨年結婚したミリーとジェイクは、インスタグラムにて次のように綴っている。「この夏、養子縁組を通して可愛い女の子を迎えました。平穏