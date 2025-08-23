江戸城の大奥にいる女性たちは、男性と隔離された生活を送っていた。外出先は寺社に限られていたが、そこで僧と交わるものもいたという。歴史の謎を探る会編『江戸の性生活夜から朝まで』（KAWADE夢文庫）より紹介する――。（第2回）写真＝iStock.com／nattrass※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／nattrass■8代将軍・吉宗が行った“大奥リストラ作戦”江戸の「三大改革」といえば、享保の改革（1716〜45）、寛政の改革