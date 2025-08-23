¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤Î°Õ³°¤ÊºÍÇ½¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¾±»Ê¤Ï¡Ö¥ß¥­¥Æ¥£¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ªÂ­¡×¤ÈÂ­¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö·¤²¼²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¡¢Èþµ®¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤ä¤Ä¾Ð¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤â¤Ê¤¤º¢¤Î¥°¥Ã¥º¤é¤·¤¤ºÆÈÎ´õË¾¡ª¥¢¥Ë¥á²½´õË¾¡ª¡×¡£¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î²èÇì¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥ß¥­¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ