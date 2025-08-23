ÇÐÍ¥¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê50¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ê52¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¿¼Ìë¶á¤¯¤ËÆÍÁ³Éð°æ¤ÎÁÔ¤Á¤ã¤ó¤¬Æ£Âô¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤­¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¼«»£¤ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¿¼Ìë3»þ²á¤®¤Þ¤Çº½ÉÍ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°50²á¤®¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Õ¤¿¤ê¡£2025²Æ¡×¤È¿¼Ìë¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤ï¤¢¡£¡£¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°²óÍè¤¿»þ¤Ï¿¿Åß¤Î¿¼Ìë¤Ë¾®ÅÄ¸¶¾ë¤Ø¡£