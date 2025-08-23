虎ナイン＆虎コーチが、第１０７回全国高校野球選手権大会の決勝で日大三を３―１で下し、夏の甲子園初優勝を果たした沖縄尚学を祝福した。２３日のヤクルト戦（神宮）前に取材に応じた同校ＯＢの阪神・岡留英貴投手（２５）は、優勝の瞬間をテレビで見届けたといい「ちょっと叫んじゃって、声出ちゃいました。うれしかったです。優勝おめでとうと伝えたいです」とニッコリ。新垣＆末吉の２年生投手コンビに加え、堅い守備も