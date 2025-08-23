こんなサインに注意！膀胱炎の症状と原因 犬の膀胱炎は、細菌が膀胱に侵入することで起こる病気で、その結果炎症が起こると「頻尿」「血尿」「排尿時の痛み」などの症状が発現します。以下のようなサインが見られたら注意しましょう。 トイレの回数が増える 少量しかおしっこが出ない 血の混じった尿が出る 排尿時に鳴く、元気がない 膀胱炎の主な原因は、大腸菌などの細菌感染です。特に雌犬は尿道が短く、細菌が