８月２３日の中京競馬１２レース、３歳上１勝クラス（ダート１８００メートル＝７頭立て）で田口貫太騎手（２１）＝栗東・大橋勇樹厩舎＝が乗ったカミノレアル（牡３歳、父エピファネイア、栗東・今野貞一厩舎）が１着となり、この勝利で田口騎手は現役８９人目となるＪＲＡ通算１００勝（１８８９戦）を達成した。田口騎手は「先週決めたかったのですが決められず、また今日も最終レースまでかかってしまいましたが、決められ