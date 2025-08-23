◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディース第２日（２３日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）１９年大会覇者で今季レギュラーツアー初出場の浅井咲希（小杉ＣＣ）は２バーディー、７ボギー、１ダブルボギーの７９と崩し、通算１４オーバーで最下位の１０２位で予選落ちした。インスタートの前半は４ボギー。後半も強風や速いグリーンに苦戦してボギーを重ねたが、７番、９番でバーディーを奪った。第１日と同