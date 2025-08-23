◆第１０７回全国高校野球選手権大会最終日▽決勝沖縄尚学３―１日大三（２３日・甲子園）１４年ぶりの甲子園決勝アルプスには、日大三愛にあふれた卒業生の姿があった。同校吹奏楽部ＯＢの清水幸さん（７４）は、準々決勝から応援に駆けつけた。普段は２つのフルートオーケストラを掛け持ちし、音楽漬けの毎日。準決勝までの２試合は自慢の美音を響かせた。決勝は演奏せず、吹奏楽部ＯＢの仲間たちと声援を送った。「甲子園