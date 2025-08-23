8月23日、札幌競馬場で行われた10R・2025オールスターJ第1戦（3歳上2勝クラス・芝1200m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、ハートホイップ（牝6・美浦・蛯名利弘）が勝利した。クビ差の2着にマルプリ（牝5・美浦・青木孝文）、3着に1番人気のルシード（牡3・美浦・田島俊明）が入った。勝ちタイムは1:09.0（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、カラヴァジェスティ（牡3・美浦・奥村武）は、11着敗退。【クローバー賞】A.バデル騎乗 ス