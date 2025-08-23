8月23日、札幌競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（ダ2400m）は、C.ウィリアムズ騎乗の6番人気、ビッグベルーガ（牡5・栗東・牧浦充徳）が快勝した。2馬身差の2着に1番人気のベイラム（牡3・栗東・武英智）、3着に2番人気のリエータメンテ（牝4・栗東・佐藤悠太）が入った。勝ちタイムは2:34.6（稍重）。【新馬/札幌5R】単勝1.2倍グリオンヴールが7馬身差圧勝しぶとい粘り腰オーストラリアの名手、C.ウィリアムズ騎乗の6番人