8月23日、札幌競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1500m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、グリオンヴール（牡2・美浦・宮田敬介）が快勝した。7馬身差の2着にミアエッテ（牡2・美浦・田中剛）、3着に2番人気のコロッセウム（牡2・美浦・清水英克）が入った。勝ちタイムは1:30.9（稍重）。【中京3R】「メイショウ」の松本好雄オーナー、JRA通算2000勝の大記録を達成エピファネイア産駒C.ルメール騎乗の1番人気、グリオンヴールが