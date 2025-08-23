◆パ・リーグ日本ハム８―３ソフトバンク（２３日・エスコンフィールド）ソフトバンクが７月１０日から１２日に３連敗して以来、後半戦初の連敗を喫した。２位・日本ハムの勢いに圧倒され、優勝マジック点灯も持ち越し。ゲーム差は１・５に縮まった。この日は先発・有原が６回を６失点で降板。「大事な試合で先制点を与え、ビッグイニングをつくってしまった。チームに迷惑をかける投球になり、申し訳ないです」と視線を落と