Photo: 中川真知子 2025年3月2日の記事を編集して再掲載しています。 実機を触ったその日にポチるほど惚れ込み、期待もしていたiPhone 16 Pro。「買ってよかった〜〜〜〜〜！ 」と天に向かって叫びたくなるほどの高揚感や満足感はないのですが、ちょっとしたことでジワっと「私の選択は間違っていなかった」と感じています。というわけで今回は、長期的に使ってみた今なぜそう感じるのかを