◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディース第２日（２３日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、２年ぶり５勝目を狙う桜井心那（ニトリ）は首位で出て５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算９アンダーで単独首位に立った。首位で出た鈴木愛（セールスフォース）は７１で通算８アンダーの２位。６９の木戸愛（日本ケアサプライ）、７０の藤田かれん（ライク）、７２の入谷響（加賀電子