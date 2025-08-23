女性が結婚相手に求めるもの終身雇用が当たり前だった昭和の時代、結婚は影響就職などと言われ、高学歴、高収入の男性と結婚すれば、人生は安泰などと信じられていた。だが、マイナビによる転職動向調査2025年版（2024年実績）によれば、今や20代男性の転職率は13.4％、令和3年厚生労働省の公表では、新卒入社の3年以内の離職率は30％以上となった。もはや転職はキャリア選択のひとつであり、転職が出世の妨げとなるなどという考え