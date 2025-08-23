この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 朝起きたら「脱皮してた」まさかの光景に16万いいね ご紹介するのはケニス株式会社【公式】(@kenis_official)さんの笑える投稿です。バナナはつるして保管するのがいいと言われていますが、朝