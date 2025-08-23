フランス・ブルターニュの伝統的な焼き菓子を届ける「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、秋を感じる新作が登場します。9月5日（金）12時頃より、公式オンラインショップ限定でわずか60本のみ販売される「プレミアム・マロンケーク～2種の和栗とラムレーズン～」。大粒の渋皮栗や利平栗を贅沢に使った芳醇な香りと、ラムレーズンの奥深い味わいが広がる特別な一品です。 2種の和栗を贅沢に